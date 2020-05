Cameli sinaliza apoio a uma chapa com Socorro Neri e Marfisa na disputa pela Prefeitura da Capital

Afirmação do governador ocorreu em uma entrevista concedida ao jornalista Luiz Carlos Moreira Jorge

O governador Gladson Cameli (Progressistas) deve mesmo apoiar a prefeita Socorro Neri nas eleições municipais. Em entrevista ao Blog do Crica, publicado no site AC 24 Horas, o chefe do executivo disse que uma chapa encabeçada pela atual prefeita de Rio Branco e tendo Marfisa Galvão como vice, seria ideal.

“Estou afinado com a Socorro e com o senador Sérgio Petecão (PSD), que neste caso indicaria a Marfisa de vice na chapa”, declarou ao jornalista Luiz Carlos Moreira Jorge.

A data das eleições ainda é uma incógnita devido a pandemia, e conforme o Blog do Crica, o governador projeta que sejam transferidas de outubro para novembro.

