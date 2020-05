Combate ao covid-19: Chegam ao Acre 50 respiradores para ampliação de leitos de UTI

O governador Gladson Cameli (Progressistas) comemorou na noite de sexta-feira (22) a chegada de 50 novos respiradores ao Acre adquiridos junto ao governo federal em uma reunião ocorrida em Brasília com o secretário de saúde Alysson Bestene e o senador Márcio Bittar, na última quinta-feira (21).

Os respiradores serão distribuídos nos hospitais de referência para pacientes com Covid-19. Em Rio Branco, os aparelhos ajudarão na ampliação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into). Por definição de prioridade, o mesmo também será feito nos municípios do interior.

“Pretendo distribuir 20 para o interior do Acre e os demais deixar em Rio Branco para aumentar a capacidade de equipamentos já disponíveis”, salientou destacando mais uma vez, que os respiradores chegam à custo zero aos cofres públicos.

O ministro da Saúde, General Pazuello também garantiu o envio de uma remessa expressiva de kits de EPIs e a quantidade que for necessária de máscaras para distribuição para a população que também chegam ao Acre para os servidores de saúde.

“O que eu tenho a dizer ao ministro Pazuello é o meu muito obrigado por nos atender com tanta rapidez. Estes novos respiradores são fundamentais para ampliarmos nossos leitos de UTI e ter mais estrutura para que vidas sejam salvas. Vamos continuar trabalhando incansavelmente para conseguir mais respiradores e outros equipamentos para continuarmos o nosso combate ao coronavírus”, declarou Cameli.

Brazil Confirmados 333,937 +3,047 (24h) Mortes 21,145 +97 (24h) Recuperados 135,430 40.56% Ativos 177,362 53.11%

