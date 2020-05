Corpo de jovem é encontrado em cova rasa com sinais de tortura no bairro Vila Acre

O jovem Luís Gustavo da Silva Rocha, de 19 anos, foi encontrado morto e enterrado em uma cova rasa, com sinais de tortura esplanada pelo corpo, na manhã desta quarta-feira (13), na Rua Mario Quintana, no Bairro Santa Helena, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o resto mortais foi encontrado por moradores do bairro, que avistaram vários urubus sobrevoando uma área de terra com vegetação baixa. Ao ir ao local verificar o que estaria enterrado, foi localizado o corpo de Luiz Gustavo, já em estado avançado de decomposição, amarrado, amordaçado e com várias perfurações de faca no peito.

A Polícia Militar foi acionada. Agentes estiveram no local e acabaram confirmado a veracidade da informações. A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

O padrasto da vítima, reconheceu o corpo do enteado e também informou que a vítima estava desaparecida desde sábado (9), e que era morador do ramal do Moreira no Bairro Santa Maria e não pertencia a nenhuma facção criminosa.

Ainda não se sabe a motivação do crime. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

