Dia das Mães: Roberto Carlos fará show e live na Globo neste domingo

O Rei Roberto Carlos vai homenagear as mães com espetáculo na emissora, a partir das 15h

Roberto Carlos será a terceira atração do projeto Em Casa, as lives multiplataformas da Globo no período da quarentena. O Rei entrará no ar, neste domingo (10/05), a partir das 15h.

O Roberto Carlos em Casa terá os primeiros 45 minutos exibidos na Rede Globo. Em seguida, o show seguirá no Multishow, Globoplay e YouTube.

A apresentação, como ocorreu na primeira vez, será marcada pelos grandes sucessos de Roberto Carlos, marcando uma homenagem ao Dia das Mães.

