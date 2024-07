O Domingo Espetacular, que vai ao ar neste fim de semana, traz uma entrevista exclusiva com Mallu Ohanna, ex-mulher do jogador Dudu, do Palmeiras. Ela foi casada com o atleta por 11 anos e, juntos, tiveram dois filhos, de 13 e 11 anos.

Após o fim de relacionamento polêmico, Ohanna conseguiu na Justiça o direito de receber metade do patrimônio do atleta. Em conversa com a repórter Fabiana Oliveira, ela contou que se casou muito jovem, aos 19 anos, e abriu mão de construir uma carreira profissional para seguir o ex-marido. Ela admite que recebe uma pensão justa para as crianças, mas questionada se havia recebido alguns bens antes da decisão judicial, ela respondeu: “Nada”. Mallu também desabafou sobre as dificuldades que enfrentou ao lado do boleiro, em uma união marcada por infidelidade, agressões e abuso de bebidas alcóolicas: “O Dudu, antes de beber, é uma pessoa. Quando bebe, ele muda completamente”, revelou. O Domingo Espetacular, na edição que irá ao ar dia 21, será apresentado por Sergio Aguiar e Camila Busnello. O programa tem início às 19h30, na Record TV.