Estudo diz que AC pode chegar ao fim de maio com mais de 6 mil casos de coronavírus

O Acre pode chegar ao final de maio com mais de 6.700 infectados por coronavírus. É o que diz um estudo do projeto Fake Covid-19 divulgado nesta segunda-feira (4). Segundo a publicação, o número se concretizará se a tendência de crescimento de casos se mantiver nos 210% registrados na relação entre os dias 30 de abril e 3 de maio.

No último dia do mês passado (30), o estado atingiu o recorde de 50 novos contaminados. Três dias depois, no domingo (3), a Secretaria de Saúde (Sesacre) comunicou 105 novos casos só nessa data – um incremento de 210% entre as duas.

Somando com os 83 casos na sexta-feira (1º) e 66 no sábado (2), o total de infectados nesses quatro últimos dias foi de 304. O número é 85% maior que o total de todos os dias anteriores desde a chegada oficial da pandemia ao Acre, no dia 17 de março.

O estudo alerta ainda para a quantidade de mortes até o final de maior. Com base na letalidade atual da covid-19, de 3,8%, a quantidade de óbitos pode ser de 256. Atualmente, 28 perderam a vida para a doença no estado.

O porjeto Fake Covid-19 foi idealizado pelo advogado, professor e pesquisador acreano Charles Brasil. Os trabalhos de pesquisa e de desmentir notícias falsas sobre o coronavírus é desenvolvido com a ajuda de alunos.

