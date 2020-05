Farmácia lança campanha de entrega gratuita para pessoas com idade acima de 60 anos

Parabéns para a procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane pelo transcurso do seu aniversário, ocorrido no dia 23 de maio

Celebração

A prefeita Socorro Neri (1) tem grandes motivos para celebrar, mesmo durante a pandemia. A sua gestão à frente da Prefeitura de Rio Branco é citada pelo site www.transparenciainternacional.org.br como a terceira capital em transparência no combate ao Covid-19. No dia 19, ela também celebrou mais um ano de vida, em casa, com o esposo Quincas Medeiros, em quarentena voluntária, por ter tido contato com um dos assessores que testou positivo para o novo Coronavirus.

Lei de Emergência Cultural

A deputada Jandira Feghali (2) é a relatora do Projeto de Lei 1075/2020, chamado de Lei de Emergência Cultural, que tramita no Congresso Nacional em regime de urgência. Quem esteve à frente da mobilização e discussão com a classe artística acreana foi a deputada federal Perpétua Almeida (3), uma das apoiadoras da relatora. A votação estava prevista para o dia 21, mas sem consenso do governo federal, possivelmente a votação seja transferida para a próxima semana. No período de pandemia, apenas os projetos com consenso estão sendo votados na Câmara dos Deputados.

Gestão atuante

Parabéns para a procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues (4), pelo transcurso do seu aniversário, ocorrido no dia 23 de maio. Merece também aplausos por sua atuação à frente do Ministério Público do Acre, durante a pandemia, trabalhando de forma integrada com as promotorias da capital e do interior, tanto na fiscalização quanto com medidas de prevenção ao Covid-19.

B-Day

Muitos anos de vida à advogada Janaína Guedes (5), que celebrou em família o seu aniversário no dia 21 de maio. Parabéns!

Happy day

A aniversariante do dia 17 foi a jornalista e influenciadora digital Márcia Moreira (6). Passou o dia recebendo muitas homenagens de amigos e seguidores, virtualmente. Ela merece!

Velinhas

A nutricionista Patrícia Delgado apagou velinhas no dia 19 de maio, em família, no Paraná. Que venham muitos mais anos de vida, com saúde e felicidades! Na foto recente, ela com a filha Halana e o neto Heitor Delgado Pinheiro (7).

Parabéns!

Felicidades ao professor Carlos Pontes (8), que aniversariou no dia 20. A data foi celebrada na intimidade de seu lar, com a sua família.

O Boticário lança o eau de parfum Lily Absolu

A flor de lys, que havia desaparecido da paleta de matérias-primas da perfumaria, foi cultivada exclusivamente pelo Boticário em Grasse, cidade francesa considerada o berço da perfumaria mundial. Ela é a estrela da nova fragrância Lily Absolu (9).

***

Além do Eau de Parfum, a grande novidade fica por conta do perfume pincel Lily Absolu, que garante a mesma perfumação por até 10 horas na pele com muita praticidade. Ideal para carregar na bolsa no dia a dia. Tem também o Creme Acetinado, que conta com textura e toque acetinados, promovendo hidratação por até 48 horas; e o Creme Hidratante para Mãos, que possui fórmula de rápida absorção.

Cuidando dos idosos na pandemia

Pensando na segurança, e conforto dos idosos, a Farmácia Vitória Régia lançou a campanha de entrega gratuita para pessoas com idade acima de 60 anos, em razão da pandemia. Merece aplausos! Informações e entregas em domicílio pelos telefones (68) 3224-2880, 3224-2850, 99943-3634 e 99974-1912.

