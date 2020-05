Homem, namorada e sogra são presos com arma de fogo no interior do Acre

O jovem Matheus Alves da Silva, 20 anos, a namorada dela, de 16 anos, e a mãe da adolescente, Raimunda Nascimento Maia, 36, foram presos na madrugada deste sábado (23), no Bairro Aníbal Saraiva, no município de Manoel Urbano, interior do Acre.

Segundo informações da polícia, a guarnição do 8° Batalhão estava em patrulhamento de rotina pela Rua Chagas Sabino, quando os militares avistaram Mateus e a menor de idade tentando esconder algo.

Na aproximação da viatura, os dois começaram a correr e entraram da residência da mãe da adolescente. A polícia ainda conseguiu fazer a abordagem, e em uma bolsa foi encontrada uma escopeta calibre 36 com uma munição intacta e um simulacro.

Ao ser perguntado sobre para que seria usada a escopeta, Matheus respondeu que serviria para se defender da facção rival da que ele fazia parte. Diante dos fatos, o jovem, a namorada e sogra foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Manoel Urbano, para que fossem realizados os procedimentos cabíveis.

