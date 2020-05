Homem tentar esfaquear irmão na frente da polícia e acaba baleado em Rio Branco

Francisco Santiago da Cunha, de 37 anos, foi baleado, na noite desta segunda-feira (4), ao tentar ferir o próprio irmão com uma facada, na Rua Rosas de Sharon, no bairro Comara, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Francisco sofre com depressão e acabou se envolvendo em uma discussão familiar. Devido o conflito, a Polícia Militar foi acionada e esteve no local visando criar um entendimento, quando de forma inesperada, Francisco se aproximou com uma faca e tentou atingir o próprio irmão que estava conversando com os policiais.

Ao perceber a gravidade da ação do homem, um militar sacou a arma e realizou um disparo, que acertou a mão de Francisco. A bala acabou transfixando e também acertou o abdômen do acusado.

Os PMs acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros socorros e encaminhou Francisco para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

O caso foi registrado na Delegacia de Flagrante (Defla), e as investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

