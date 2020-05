MPF, MPT E DPU recomendam a Gladson continuidade da quarentena

O governador do Acre, Gladson Camelli (PP), recebeu uma recomendação conjunta do Ministério Público Federal (MPF), o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Defensoria Pública da União (DPU) para que as restrições de serviços não essenciais adotadas no estado para o combate da pandemia do novo coronavírus sejam mantidas por pelo menos mais 15 dias.

De acordo com o UOL, no documento, que pede ainda o cumprimento de outros requisitos para uma possível flexibilização das restrições, as entidades recomendaram que haja garantia de que um eventual retorno das atividades não ofereça risco ao funcionamento do SUS ou à prestação de atendimento médico a pacientes com a covid-19 ou com outras doenças.

Outra medida da recomendação é que o governo do Acre não amplie a relação de atividades e serviços autorizados a funcionar durante o período de adoção das medidas já previstas em decretos estaduais.

