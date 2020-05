Neymar manda jato buscar amigas para passar fim de semana com ele, diz colunista

Segundo Fábia, eles assistiram juntos a live do Wesley Safadão com o Raça Negra

Neymar mandou buscar duas amigas para passar o fim de semana com ele em sua mansão de luxo em Mangaratiba (RJ) em plena pandemia do novo coronavírus. As informações são de Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

As blogueiras Ana Mosconi e Virgínia Fonseca moram em Londrina e não publicaram nenhum conteúdo em suas redes sociais no período em que estiveram na companhia do jogador. Aos seguidores, elas disseram que tinham “sumido” porque tiraram o fim de semana para descanso, omitindo o real motivo.

Além das duas amigas, alguns “parças” estiveram junto com o jogador em Mangaratiba. Segundo Fábia, eles assistiram juntos a live do Wesley Safadão com o Raça Negra.

