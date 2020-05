Pandemia pode durar até janeiro se acreanos continuarem se movimentando

O Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs), da Sesacre, deu, nesta sexta-feira (22), uma previsão alarmante. De acordo com o setor, a pandemia de coronavírus pode durar até janeiro no Acre se a população continuar desrespeitando as recomendações de isolamento social.

A projeção tem como base o ritmo de contaminação atual, que vem crescendo significativamente. Foram mais de 1,3 mil novos casos apenas nos últimos cinco dias, segundo dados do governo. O total oficial de contaminados já passa dos 3,3 mil, com 80 mortes.

“Esse cenário pessimista acontece porque a população continua ignorando a regras de isolamento social e repassando a doença adiante”, informou a Secretaria de Comunicação do governo. A previsão diz que, no melhor dos cenários, o estado sofrerá com a pandemia pelo menos até agosto.

Nesta semana, o estado anunciou o colapso dos leitos de UTI em Rio Branco. Todas as 32 unidades de terapia intensiva do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) e do Pronto-Socorro de Rio Branco foram ocupadas.

Pelo menos uma pessoa já perdeu a vida por falta de atendimento intensivo. “A pandemia de covid-19 continuará vitimando acreanos em proporções cada vez maiores, se o Sistema Público de Saúde seguir saturado”, alertou a Sesacre.

O técnico do Cievs, Marcos Vinicius Malveira, informou que o total de curados não pode servir de parâmetro para otimismo.

Brazil Confirmados 340,887 +9,997 (24h) Mortes 21,678 +630 (24h) Recuperados 135,430 39.73% Ativos 183,779 53.91%

