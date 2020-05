Professora faz homenagem a mãe falecida: “Uma leoa, se jogou no Rio Madeira para salvar um filho”

Uma homenagem postada em uma rede social na manhã desta quinta-feira (28), emocionou dezenas de seguidores da professora Silzete Lima, autora do texto que fez muita gente derramar lágrimas.

A professora, que dirige uma escola pública em Rio Branco, falou de momentos emocionantes, vividos junto à mãe. Em um delas, dona Josefa salta dentro do Rio Madeira para salvar um de seus filhos que estava se afogando. “Uma verdadeira leoa. Como diz papai: uma linda mulher. A mais bela moça de Sena Madureira”, diz a filha na emocionante carta à mãe, falecida nesta quarta-feira (27).

Veja a homenagem:

Você partiu minha mãe. Ontem , dia 26/05/20, às 17:45h. Bem no horário em que fazíamos nossas orações diárias, atrás do leito da UTI do Santa Juliana onde a senhora se encontrava já fraquinha aos cuidado de muitos médicos. Bem ali no estacionamento. Foi tudo tão injusto.

Fizemos uma oração e logo após colocamos uma música que sua neta Larissa escolheu por ser a “sua cara”, uma ligação quebrou o silêncio entre os filhos, noras e netos. Nossos corações aceleraram… era do Hospital… já não estavas mais alí. Havias partido. Seu ciclo se cumprira.

Tenho orgulho de ter sido a sua filha. Orgulho dessa professora que tanto fez o bem. Humana, inteligente. Uma mãe exemplar … de arriscar sua própria vida para salvar seu filho mais velho, com então 8 anos, de um afogamento, jogando-se em pleno Rio Madeira entre balsas e embarcações . Uma verdadeira leoa. Como diz papai: uma linda mulher. A mais bela moça de Sena Madureira . De um coração generoso e sem medidas. Acolhia sempre a quem mais precisasse. Crescemos te vendo doando , partilhando, socializando e solidarizando . Como não me orgulhar dessa pessoa.

Passei dias a te esperar mãe . Passei dias a arrumar seus pertences para quando saísse da UTI já estivesse tudo organizado , assim como tudo na sua vida. Passamos tão pouco tempo juntas minha mãe, 50 anos de convivência comigo foram poucos. Tínhamos tanto para conversarmos. Eu ainda precisava de teu colo após aquele almoço simples que só você sabia fazer. Que saudade minha mãe . Bem que poderia ter me ensinado a não sofrer . Mas as mães sempre acham que podem ajudar a cada queda a cada desafio. Mas esse… esse você jamais nos ensinaria . Seria doloroso demais . Isso você não deixaria sentirmos .Escreveria um livro sobre sua bondade e nosso amor que não se findou.

Sei que estais a me proteger como sempre o fez . Ainda doi muito lembrar do teu sorriso ao sair de alta pela primeira vez. Doi ao lembrar do desejo de voltar à sua casa .Doi ao saber das tuas dores e que não consegui sarar …Doi muito . Mas dizem que isso passa… rezo para esquecer algumas coisas e peço ao meu Pai do céu que receba de volta esse presente que nos deu e que tanto nos fez feliz aqui na terra. Amo-te minha Mãe. Descansa em paz.

Silzete Lima

Internautas amigos de Silzete comentam a homenagem que ela fez a dona Josefa

Silzete Lima…

O legado que ela deixou é tão bonito.Os filhos que ela educou, são pessoas do bem.A vida que ela abraçou como causa tão linda trajetória.As pessoas que ela fez o bem,como eu, só têm gratidão.Ela fez sua caminhada até ontem com louvor.Ela está em paz.

Joelma Oliveira

Que texto lindo. Nesse momento não há palavras que console, não há gestos nem afagos que lhe tire essa dor. Mais Deus cuida de vc, como sempre cuidou. Certamente com o tempo, irá amenizar, e restará a saudade. Tenho certeza que dona Josefa teve muito orgulho de vc. E veja isso, se olhe no espelho vc é idêntica a ela, se doa dms aos outros. Ajuda sempre a quem necessita, se doa em prol dos mais necessitados. Se divide em mãe, casa e ainda um legado que é a escola, onde vc acolhe pra mais de 500 alunos, dando lhe ensinamentos, buscando o bem estar e o futuro desses meninos.

Tenha Fé, Deus vai sarar seu coração, e de toda a sua família. Fica com Deus!

Pâmela Gonçalves

Que linda homenagem a sua mãezinha , digna de tanto amor assim dedicado a ela nesses dias de luta pela sua melhora . Que ela tenha o descanso eterno e que Deus derrame sobre sua vida o bálsamo de alívio pra tanta dor com a partida da sua mãe . Fique bem que ela estará bem ao lado do pai.

Helena França

