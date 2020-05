Rose Miriam rebate declarações do suposto namorado de Gugu Liberato

A médica rebateu as declarações do chef de cozinha, que mora na Alemanha

Rose Miriam di Matteo comentou sobre o suposto namorado de Gugu Liberato, Thiago Salvático, em entrevista ao Fantástico, da Globo. Neste domingo (17), a médica rebateu as declarações do chef de cozinha, que mora na Alemanha.

“Ele jamais constituiria uma família que não fosse a nossa. Gugu era muito feliz com nossa família, comigo, com João, com a Sofia e com a Marina”, afirmou a mãe dos filhos do apresentador.

Nelson Willians, advogado dela, opinou que se a relação existiu se tratava de uma traição do apresentador. “Fotos e comprovantes de viagem com Gugu Liberato por si só não comprova união estável. Esse relacionamento é um relacionamento oculto e, desculpe, mas é uma traição a Rose“, declarou ele.

O representante judicial de Rose Miriam também disse que ninguém da família conhecia Thiago Salvático, por isso a relação não era pública, um dos requisitos para a união estável.

“Tinha publicidade? Não. Tinha finalidade de constituição de família? Não. Não constava para ninguém que Gugu tivesse admitido eventual bissexualidade ou coisa do tipo. E de repente aparece essa figura, um processo de união homoafetiva que causa uma grande surpresa”, comentou.

“Eu gostaria de dizer que eu nunca ouvi falar no nome Thiago Salvático. Gugu nunca mencionou o nome dele e eu gostaria de dizer que o Gugu em vida hoje jamais assumiria uma vida extraconjugal”, disparou a médica.

