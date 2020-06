Uninorte abre inscrições para vestibular de Medicina que usa nota do Enem

As inscrições iniciam nesta sexta-feira, 19, e vão até o dia 08 de julho, via internet

O Centro Universitário Uninorte está com processo seletivo para o curso de Medicina aberto. As notas do Enem de 2016, 2017, 2018 e 2019 serão utilizadas, mas o candidato poderá utilizar o resultado apenas de um ano. Para este edital serão oferecidas dez vagas, em regime pedagógico e contratual semestral.

A inscrição no processo seletivo da Uninorte será feita sob a condição de que o candidato classificado apresente, no ato da matrícula, a comprovação de conclusão do Ensino Médio ou equivalente. Após a efetivação da inscrição não será permitida, sob hipótese alguma, qualquer mudança na inscrição.

PUBLICIDADE

A inscrição custa R$ 200, clique AQUI e faça sua inscrição.

Para mais informações acesse nosso site AQUI.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários