Com percentual de 98,1%, pedidos de seguro-desemprego pelo AC pela Internet apresentam maior taxa do país

Nos primeiros 15 dias de junho, 98,1% dos acreanos usaram a Internet para solicitar seguro-desemprego. A informação foi divulgada pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. De acordo com a instituição, trata-se da maior taxa do país.

Atrás do Acre, estão Amapá (95,2%) e Alagoas (92,2%). Em todo o País, os pedidos de seguro-desemprego de trabalhadores com carteira assinada subiram 35% nesse período. O apurado leva em consideração a primeira quinzena de julho com relação ao mesmo período no mês passado.

Apesar da alta em junho, os pedidos de seguro-desemprego cresceram em ritmo menor no acumulado do ano, tendo somado 3.648.762 de 2 janeiro a 15 de junho de 2020. O total representa aumento de 14,2% em relação ao acumulado no mesmo período do ano passado, 3.194.122.

