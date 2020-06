Coronavírus mata 13 vezes mais no Norte do que no Sul do Brasil, aponta levantamento

De acordo com a publicação, entre os dois extremos vêm Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, com taxas que variam de 27,8 a 5,9

O coronavírus chega a ser 13 vezes mais letal no Norte do que no Sul. A informação foi publicada pela AFP após levantamento. Enquanto na primeira região 45,5 a cada 100 mil habitantes já morreram pela Covid-19, na segunda esse número está em 3,4 até agora.

De acordo com a publicação, entre os dois extremos vêm Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, com taxas que variam de 27,8 a 5,9 respectivamente. “Na Europa o fator determinante para as mortes foi a idade, no Brasil tem sido o endereço. Se a pandemia está matando os mais vulneráveis é porque essa vulnerabilidade vem sendo construída há décadas”, diz Jorge Abrahão, coordenador do Instituto Cidades Sustentáveis.

PUBLICIDADE

Os estados que sofrem com índices mais altos de mortalidade são Amazonas, Ceará, Pará, Rio de Janeiro e Pernambuco e suas respectivas capitais. Na outra ponta, com as menores taxas, estão Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul.

No Acre, falta leito. “O cenário na região Norte é muito desfavorável pela falta de infraestrutura hospitalar e laboratorial. De 62 municípios do Amazonas, só Manaus tem leito público de UTI e faz diagnóstico, e a situação é muito semelhante no interior do Pará, Acre, Roraima, Amapá”, pontua Jesem Orellana, epidemiologista da Fiocruz Amazônia.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários