Criminosos roubam carro de Uber, realizam assalto no Araújo da Sobral e três são presos

Cinco criminosos renderam vários clientes e funcionários, e realizaram um assalto no Supermercado Araújo da Sobral, em Rio Branco, na noite desta terça-feira (2). Três deles já foram presos pela Polícia Militar.

Para realizar o crime, os bandidos utilizaram o carro de um motorista do aplicativo Uber. O proprietário do veículo Celta de cor preto e placa MZT-7302, disse à PM que teria ido realizar uma corrida para dois homens, e que em um certo ponto do trajeto a dupla o rendeu e assumiu a direção de seu carro.

O homem relatou que foi colocado no porta-malas do carro enquanto os bandidos ficaram rodando pelos bairros da região da Baixada Sobral, onde buscaram mais 3 comparsa e foram para o Supermercado Araújo realizar o roubo.

Durante o ocorrido, o profissional continuou no bagageiro. O assalto foi registrado pelo circuito de câmeras da loja, que mostram o momento em que os criminosos rendem os clientes e funcionários do supermercado, mandam todos ficarem no chão e se dirigirem para pegar o dinheiro dos caixas.

As imagens mostram ainda os bandidos pegando o dinheiro também da loja de conveniência que fica dentro do supermercado, como também o dinheiro da drogaria.

Após a ação, os criminosos correram para dentro do Celta e fugiram em direção do Ceasa. Ainda segundo motorista de aplicativo, os bandidos teriam dado várias voltas pelas ruas da Sobral, deixaram 4 bandidos e 1 seguiu dirigindo o carro até a Rua Tabosa, próximo ao Residencial Cabreúva também na região da Baixada da Sobral, onde abriu o porta-malas e deixaram o profissional sair.

O motorista informou ainda que, em seguida, o bandido subiu em uma motocicleta que vinha logo atrás do seu veículo e fugiu do local com a ajuda de outro homem. Após ser liberado, o profissional foi até a Delegacia de Flagrantes (Defla), para registrar o boletim de ocorrência e pedir providências para a Polícia Civil.

Até o fechamento desta matéria (22h50), a Polícia Militar está realizando diversas rondas na Baixada da Sobral. As primeiras informações são de que 3 pessoas já foram presas, e os militares estão a procura de mais dois bandidos que participaram do assalto.

