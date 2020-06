Dudu, do Palmeiras, vai à delegacia e nega agressão à ex-esposa

Dudu, do Palmeiras, compareceu voluntariamente nesta terça-feira ao 87º Distrito Policial de São Paulo, em Pirituba, para dar sua versão sobre a suposta agressão à ex-mulher dele, Mallu Ohana. O jogador nega a acusação e diz que imagens mostrarão que ele não a agrediu.

— Fiquei sabendo hoje pela manhã que ela estava me acusando, liguei pro meu advogado, a gente veio até a delegacia por vontade própria. Apresentei minha versão do que aconteceu, a delegada escutou, o escrivão escutou. Já vão chegar algumas imagens que provam que não fiz nada para esclarecer mais ainda — afirmou Dudu, na saída da delegacia.

— A gente já esclareceu para a polícia, vai mostrar com as imagens, vocês olham aí com a assessoria de imprensa para detalhar melhor. Não teve agressão — reforçou o jogador do Palmeiras.

A defesa de Dudu divulgou logo depois da saída dele da delegacia imagens que mostram a confusão na parte de fora do condomínio. Mallu Ohana alega ter sido agredida na garagem. Assista abaixo:

https://globoesporte.globo.com/video/imagens-de-cameras-de-seguranca-mostram-desentendimento-entre-dudu-e-a-esposa-8646779.ghtml

Entenda o caso

Mallu registrou Boletim de Ocorrência no bairro da Casa Verde, em São Paulo, na última segunda-feira, relatando ter sido agredida por Dudu (com socos na cabeça, na região do peito e puxões de cabelo) ao encontrá-lo na garagem do imóvel em que ela mora. Ainda de acordo com o depoimento, funcionários que trabalham para ambos tiveram que intervir.

Segundo a defesa, Mallu realizou nesta terça-feira um exame de corpo de delito no Instituo Médico Legal (IML) Os advogados da ex-esposa de Dudu disseram ainda que solicitarão medidas de proteção e distanciamento, com base na Lei Maria da Penha.

Em seguida, a ex-mulher de Dudu se dirigiu ao Hospital Albert Einstein, também na capital paulista, onde se apresentou com escoriações e dores musculares, sendo então medicada. Exame de tomografia realizado no local não apontou nenhuma alteração.

Os dois não vivem mais juntos, mas têm dois filhos e ainda não assinaram divórcio.

