Gladson pede que prefeitos esqueçam política e apresentem plano para reabrir comércio

Com a entrega do plano “Convívio sem Covid”, o governador GladsonCameli. (Progressistas) pediu aos prefeitos atitude e que apresentem um plano de reabertura das atividades locais.

“Eu tenho chamado a atenção dos poderes e de quem está na ponta, não estou querendo jogar a conta não. Eu só quero que os prefeitos esqueçam a política e apresentem um plano. Pois do jeito que vai a situação não vai ter eleição. Porque eu só vejo isso, eles só estão preocupados com eleição”, declarou.

O chefe do executivo acreano disse que não aguenta mais a situação de instabilidade ocasionado pelo novo coronavírus e por essa razão, solicita o apoio dos chefes do executivo de cada município. “Eu preciso trabalhar, eu quero andar, eu preciso construir e me deslocar. Isso vai afetar o psicológico das pessoas. Só quero que me apresente um plano do que o Estado possa fazer para que passarmos dessa fase. Quem não entendeu é porque não quer entender e fica jogando a culpa pro Estado”, argumentou.

