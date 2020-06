Irmão de Luciano Huck ganha declaração do namorado

Vale lembrar que, recentemente, Fernando Grostein desabafou no Instagram sobre as pessoas que se incomodam pelo fato de ele ser gay

Fernando Grostein, irmão de Luciano Huck, ganhou uma homenagem de Fernando Siqueira, seu namorado, no Dia do Orgulho LGBTQ+. No Instagram, o ator compartilhou uma foto ao lado do amado.

Na legenda, Siqueira foi breve, mas demonstrou seu sentimento: “Te amo”. Grostein também postou um clique com o amado e escreveu uma frase de empoderamento sobre a causa comemorada. “Não temos medo e não vamos recuar! LGBTQ“, disse.

Para quem não sabe, o casal, que mora em Los Angeles, se conheceu em 2016, através de um aplicativo de relacionamento. Após anos de namoro, eles tinham decido casar no dia 26 de junho, mas a cerimônia precisou ser desmarcada por causa da pandemia do coronavírus.

Vale lembrar que, recentemente, Fernando Grostein desabafou no Instagram sobre as pessoas que se incomodam pelo fato de ele ser gay. “Algumas pessoas reclamam que posto foto aqui abraçado com meu amor. Vou desenhar: passamos a vida sendo oprimidos e isso não vai mais acontecer. Estamos aqui pondo a cara no sol para dizer aos que não saíram do armário se sentirem fortes”, afirmou o irmão de Luciano Huck.

“E se você realmente acha que não é homofóbico, pense no fundo da sua alma se você não é mesmo. Afinal, por que minhas fotos te incomodam tanto? Hoje é dia de Pride. O mundo começa a viver uma revolução. Não existe mais tolerância a intolerante. Vocês todos vão acabar na cadeia. A começar pelo presidente”, disse.

