Marido é surrado por questionar mulher que chegou em casa bêbada

Mais um marido foi espancado pela mulher em Porto Velho (RO). Nesta sexta-feira (19), um rapaz de 23 anos foi agredido pela esposa que chegou embriagada em casa.

O crime de lesão corporal foi registrado no bairro Três Marias, zona Leste da cidade. O jovem solicitou uma equipe da Polícia Militar por meio do número 190 e contou que a esposa havia acabado de fugir após surrá-lo.

Segundo ele, a mulher chegou em casa embriagada e ficou com raiva porque foi questioná-la. O jovem acabou sendo vítima da fúria da esposa e foi agredido no rosto com tapas, arranhões no braço e tórax.

“Minha mulher tem problemas com álcool e entorpecentes”, disse a vítima bastante machucada. A agressora não foi localizada pela PM

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários