Morre em Rio Branco Chico Barbeiro, mais uma vítima do coronavírus

Morreu no final da tarde desta quinta-feira (25), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Juliana, o aposentado Francisco Nogueira da Cruz, de 82, mais conhecido como Chico Barbeiro, pela profissão que exercia. Ele foi mais uma vítima fatal do novo coronavírus.

Francisco, que já possuía um histórico de cardiopatia, passou nove dias internado na UTI, mas não resistiu e foi a óbito por volta das 17h30.

Ele deixa 6 filhos, netos e a esposa Miraceles, com quem era casado há mais de 50 anos.

Nogueira atuava como cabeleireiro em um ponto localizado no Centro de Rio Branco, próximo à Praça da Revolução.

Sua neta, Adriele Farias, fez uma linda homenagem nas suas redes sociais:

