Motociclista morre após acidente grave no dia que fazia aniversário

Após a colisão, o casal foi transferido pelo Serviço Móvel de Urgência para o Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul

Um acidente grave foi registrado no final da manhã desta quarta-feira (24) no município de Guajará (AM). Um casal que estava em uma motocicleta foi atingido por um carro que realiza serviços de frete intermunicipal. Após a colisão, o casal foi transferido pelo Serviço Móvel de Urgência para o Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul. O homem, conhecido por Cléo, não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com informações de amigos, o homem completava aniversário hoje.

As vítimas não souberam informar a forma como o acidente ocorreu. A colisão foi tão grave que a sela da motocicleta descolou, e a moto incendiou. A frente do carro ficou totalmente destruída. O acidente foi registrado na área central do município.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários