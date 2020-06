Mulher dá à luz em estacionamento de centro médico; vídeo

Um vídeo registrado por câmeras de segurança mostra o momento em que uma mulher dá à luz um bebê no estacionamento de um centro médico, na Flórida, Estados Unidos. O caso ocorreu em 19 de junho.

Segundo mostram as imagens, após descer do carro, Susan Anderson se apoia em seu marido e dá à luz Júlia, muito rapidamente. Uma parteira do Natural BirthWorks consegue segurar a menina, que é imediatamente colocada no colo da mãe. Dois policiais se aproximam, e a parteira fala: ‘Está tudo bem’.

PUBLICIDADE

“No caminho de carro até o centro de parto, virei para meu marido e falei: ‘Preciso fazer força’, disse a mãe à emissora Local 10 News.

Anderson, que também deu à luz sua primeira filha no Natural BirthWorks, havia planejado um parto na água, mas não teve tempo de chegar à banheira. “Quando demos o primeiro passo, a cabeça estava coroando”, disse ela.

Mãe e bebê passam bem e, segundo o centro médico, autorizaram a divulgação das imagens.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários