Município de Marechal Thaumaturgo registra primeio óbito por coronavírus

Mais de 40 dias depois de registrar seus primeiros casos de coronavírus, o município de Marechal Thaumaturgo, distante mais de 550 quilômetros de Rio Branco, notificou, nesta quinta-feira (25), sua primeira morte pela covid-19.

Trata-se de uma idosa de 76 anos que deu entrada no dia 16 de junho no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul. A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) não informou se a mulher tinha alguma doença pré-existente, embora pertença ao grupo de risco pela idade.

PUBLICIDADE

Já são 147 pessoas infectadas pelo coronavírus na cidade, cujo acesso só é possível por barco ou avião. Desse total, 137 já receberam alta e dez seguem doentes.

Com a inclusão de Marechal Thaumaturgo entre as cidades que já registraram óbitos, apenas Manoel Urbano e as também isoladas Jordão e Porto Walter seguem sem enterrar moradores vítimas da covid-19.

Em todo o Acre já são 12,3 mil contaminados, com 335 mortes em pouco mais de 3 meses de pandemia.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários