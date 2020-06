No AC, Adolescente de 15 anos é amarrada em cama e estuprada; família inteira está presa

No final da tarde desta quinta-feira (18), agentes da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, deram cumprimento a quatro mandados judiciais, sendo dois de apreensão de menor infrator e dois de prisão preventiva para os pais dos menores, em Acrelândia.

Conforme investigações comandadas pelo delegado Samuel Mendes, apurou-se que uma adolescente de 15 anos foi brutalmente estuprada pelo seu namorado e o irmão dele, sendo que ela foi amarrada em uma cama com as pernas abertas e violentada. A menor também teve suas mãos amarradas e seu rosto coberto por um lençol.

Totalmente imobilizada e sem poder oferecer resistência, a vítima teria sido abusada pelos dois menores de idade, que são irmãos. No dia seguinte ao crime, a vítima ainda levou uma surra do namorado com uma vara, pelo simples fato de “tê-lo desobedecido”.

Além da internação dos menores, o delegado representou também prisão preventiva dos pais dos adolescentes infratores que nada fizeram para impedir o crime. Após a notícia do crime, a equipe de investigação identificou os autores e conseguiram os elementos necessários para comprovar a materialidade do fato. “Assim, rapidamente foi pedida pela Polícia Civil a Prisão de todos os autores, totalizando quatro pessoas”, finalizou o delegado Mendes.

