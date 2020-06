Número de casos de coronavírus diminuiu em 24h por pouca procura de testes no Acre

Uma notícia animou os acreanos na tarde desta terça-feira (30), quando no boletim epidemiológico geral da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) foi divulgado que a redução na quantidade de resultados positivos de coronavírus é consequência da diminuição da demanda no final de semana e não por falta de testes nas unidades de saúde.

De acordo com o órgão, houve, inclusive, um aumento de quantidade de kits enviados à UPA do Segundo Distrito na última remessa.

Quanto aos óbitos, o boletim desta terça-feira, 30, informa mais 4 casos, passando de 361 para 365 o número oficial de mortos pela doença, sendo uma pessoa do sexo masculino e 3 do sexo feminino, com idades entre 44 e 91 anos. 3 vítimas são de Rio Branco e uma de Manoel Urbano.

O óbito do sexo masculino é de A.C.X.S., de 44 anos. Ele deu entrada no dia 9 de junho no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) e morreu no dia 18 deste mês. Era morador de Manoel Urbano.

As demais vítimas, todas do sexo feminino, são:

I.S.S., de 91 anos. Ela deu entrada no dia 11 de junho Hospital Santa Juliana e veio a falecer no mesmo dia. Era residente de Rio Branco.

I.O. L., de 78 anos. Ela deu entrada no dia 8 de junho no Hospital Santa Juliana, e veio a falecer no dia 18 deste mês. Era moradora de Rio Branco.

I.S.C., de 77 anos. Ela deu entrada no dia 17 de junho no Huerb e veio a óbito nesta terça-feira, 30. Era moradora de Rio Branco.

