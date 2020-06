Pedagogia EAD lidera o ranking das graduações mais buscadas

De acordo com o levantamento mais recente do Censo da Educação Superior (2018), divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), de 2000 até 2018, o número de graduações EAD saltou de 10 para 3.177. O curso de Pedagogia lidera a lista dos mais buscados.

Na rede privada, o curso de Pedagogia EAD tem mais de 440 mil alunos matriculados, enquanto que na rede pública o número de matriculados é pouco mais de 12 mil. A quantidade de matriculados nesse curso, na rede particular de ensino, é mais que o dobro do segundo colocado, a graduação de Administração.

A pedagoga Mirian dos Santos Lopes, 37, se formou em Pedagogia EAD com uma bolsa do Educa Mais Brasil e confessa que teve receio do seu diploma não ser aceito e se surpreendeu: “Confesso que pensava que ninguém ia querer me contratar porque minha formação era EAD, mas bastou pegar meu diploma para que muitas portas se abrissem na minha área”.

Mirian optou pela modalidade EAD para conseguir conciliar as demandas de trabalho, do lar e os cuidados com o filho pequeno. Assim, ela pôde estudar e, ao mesmo tempo, estar próximo da família. “Valeu muito à pena. Hoje estou trabalhando na área dando aula para turmas de Ensino Fundamental”, destaca a pedagoga.

O curso de Pedagogia EAD segue o mesmo padrão da graduação presencial. Também é reconhecido pelo MEC e oferece diploma. O curso dura, em média, quatro anos, com uma titulação de licenciatura.

Bolsas de estudo para Pedagogia EAD

No Brasil existem mais de 1.300 instituições privadas que ofertam cursos a distância, enquanto que nas instituições públicas a oferta é de 62.643, conforme o último Censo da Educação Superior.

Diversas faculdades reconhecidas pelo MEC oferecem cursos de Pedagogia EAD, inclusive com bolsas de estudo de até 70% de desconto nas mensalidades. Dentre estas, destacam-se:

UNOPAR

ESTÁCIO

UCAM

CRUZEIRO DO SUL VIRTUAL

ANHANGUERA

