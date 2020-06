Polícia Civil cumpre 18 mandados de prisão e busca e apreensão em Rio Branco e Senador Guiomard

No final de 2019 e início de 2020 a Polícia Civil do Acre preparou um planejamento estratégico de ações de combate à criminalidade com foco voltado para o enfrentamento às organizações criminosas, responsáveis pelo o aumento da violência nos últimos anos. Parte dessas ações estão sendo realizadas desde o início do ano e já deu cumprimento a mais de 200 mandados de prisões e de busca e apreensões.

Na manhã desta quarta-feira, 24, mais 18 ordens judiciais forma cumpridas na capital, Rio Branco e na cidade vizinha de Senador Guiomard. Foram 06 (seis) mandados de busca e apreensão e 12 mandados de prisão, dos quais 09 (nove) forma cumpridos no Complexo Prisional de Rio Branco Drº Francisco D’Oliveira Conde.

Todos os mandados de prisão preventiva foram por integrar organização criminosa (orcrim), sendo que J.P.M. de O. responde também por porte de arma de fogo; No momento da prisão de F.M. de F. os policiais civis encontraram drogas e outros materiais que podem configurar trafico e L. da S. L. preso por integrar orcrim.

Quem esteve à frente da ações desta manhã foi o delegado Odilon Vinhadelli Neto, da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), com o apoio do Departamento de Inteligência da Polícia Civil (DI) e do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC).

“São ações que estamos realizando desde o início do ano e que não tem data previa para encerrar. Essas operações fazem parte do nosso planejamento estratégico de enfrentamento e combate a criminalidade e mesmo com a pandemia não paramos um só minuto.”, destacou José Henrique Maciel Ferreira, Delegado-Geral da Polícia Civil do Acre.

