Progressistas diz que apoio de Gladson a Socorro Neri não muda planos do partido

O presidente do diretório municipal do Progressistas, Reginaldo Ferreira, disse que o apoio do governador Gladson Cameli a uma possível candidatura à reeleição da prefeita Socorro Neri (PSB) não mudaria os planos da legenda de lançar Tião Bocalom à disputa eleitoral.

Ao ContilNet, ele disse que está mantida a pré-candidatura do ex-prefeito de Acrelândia, que faz dobradinha com Marfisa Galvão (PSD), mulher do senador Sérgio Petecão – que seria um dos articuladores políticos governistas para a eleição.

PUBLICIDADE

“As executivas nacional, estadual e municipal estão unidas em prol de Bocalom e Marfisa. Temos o aval da nossa presidente e senadora Mailza Gomes e também do presidente nacional Ciro Nogueira”.

Segundo Ferreira, Gladson não tratou o apoio à Socorro Neri com a diretoria municipal. “Mas não estamos gastando energia com isso. Nossa energia é para tocar a pré-candidatura do Progressistas. Não temos isso [candidatura de Neri e apoio formal do governador] como fato. Não está nada posto ainda”, disse.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários