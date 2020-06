Simone e Simaria falam que Maiara e Maraisa não querem live com elas

As coleguinhas revelaram que as sertanejas Maiara e Maraisa teriam negado um convite para fazer live juntas

A dupla sertaneja Simone & Simaria fez uma revelação surpreendente enquanto respondia perguntas de fãs no Instagram. As irmãs revelam que a dupla Maiara e Maraisa teriam negado um convite para fazer uma live juntas.

O assunto começou quando uma seguidora questionou o motivo de a dupla não fazer uma live com as outras irmãs do sertanejo. Simone logo respondeu: “Elas não querem! Se elas quiserem, estamos por aqui”, afirmou, em tom de brincadeira.

Simaria riu da resposta da irmã e ainda repreendeu: “Ó a boca!”. Mas Simone completou: “Já soltei lá na live, vocês viram, não foi? Se quiser nós estamos por aqui, não tem tempo ruim. Somos amigas de todo mundo”.

Coleguinhas x Patroas, entenda a suposta briga entre as cantoras:

O desentendimento entre as duplas começou em abril de 2019, quando as coleguinhas foram nomeadas embaixadoras da Festa do Peão de Barretos, em São Paulo. Maraisa não ficou satisfeita e criticou a escolha no Twitter.

“Não é mais embaixador! Agora é Simone e Simaria! Alguém avisa”, dizia uma mensagem. Em outra, a sertaneja Maraisa escreveu: “Miga nem se convidassem! Quem é que quer o que ninguém quer mais nem de graça? Embaixador só tem um! Gusttavo Lima”. Após a repercussão, Maiara apagou os tuítes, mas prints já haviam sido feitos pelos internautas.

Simone deu detalhes, em entrevista para uma rádio, sobre o desentendimento entre elas.“Na verdade foi uma surpresa para a gente a Maraisa ter feito aquele comentário. Depois a Maiara me ligou pedindo desculpas pela irmã, e depois a outra também me ligou se explicando e dizendo que na verdade o problema dela não era com a gente e sim com o dono do evento, que tinha prometido o título para elas e acabou passando pra gente”, contou Simone.

