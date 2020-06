Sono na quarentena: veja como evitar que o estresse da pandemia interfira

As noites têm sido conturbadas para muitas pessoas durante a quarentena. Insônia e sonhos estranhos estão sendo relatados. Para entender o que está acontecendo, o Fantástico ouviu o neurocientista Sidarta Ribeiro, que estuda a relação entre sono, sonho e memória há 25 anos. Ele diz que os sonhos são um mecanismo biológico e com base em dados do passado, tenta simular futuros possíveis. E quando você tem um perigo muito grande, os sonhos tendem a lidar com essa situação e tentar resolver esses problemas de várias maneiras diferentes.

Existem hormônios que controlam o sono e o despertar. A melatonina é o hormônio da escuridão, que ajuda a dormir. Já o cortisol, ajuda a tirar as pessoas da cama. Por isso, de manhã, existe uma liberação alta de cortisol e a noite ela vai diminuindo, para que as pessoas possam descansar.

É importante aproveitar o sol da manhã, que ajuda na hora do sono, e evitar a claridade a noite, que só atrapalha – como a de celulares e tablets.

Uma alimentação adequada faz a diferença na hora de dormir. Monica Andersen, diretora do Instituto do Sono/SP, diz que é preciso diminuir a quantidade de comida à noite e que o leite tem uma substância que pode ser promotora do sono. Andrea Bacelar, presidente da Associação Brasileira do Sono, diz que outra dica importante é a cafeína. O último elemento cafeinado deve ser após o almoço. A bebida alcoólica diminui a quantidade de sonhos e pode ter um efeito bifásico, estimulante e depois depressor, ela atrapalha a qualidade do sono.

