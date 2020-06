Vereadores rejeitam requerimento para anistia de multas aplicadas no rodízio

A Câmara dos Vereadores de Rio Branco rejeitou nesta quinta-feira (4) o requerimento que pedia à prefeitura a anistia para as multas aplicadas nos 14 dias de rodízio. A proposta de autoria de Anderson Sandro (PSD) contou com apoio de apenas quatro parlamentares, contra dez votos contrários.

Com isso, os quase 500 condutores que desrespeitaram o decreto da prefeita Socorro Neri deverão desembolsar os R$ 130 e perderão quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A medida teve o objetivo de reduzir a circulação de rio-branquenses nas ruas para conter a disseminação do coronavírus, que já matou mais de 170 acreanos, a maioria na capital. A atividade começou no dia 18 de maio e se encerrou no último domingo (31).

O decreto orientava que os veículos de placa com final par só poderiam circular em dias pares e os de placa com final ímpar deveriam deixar a garagem somente em dias ímpares.

