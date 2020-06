Wesley Safadão participa da live de cantor acreano e faz pedido; veja vídeo

Confira as participações de Wesley Safadão e do empresário Cizinato Diniz, pai do cantor Gabriel Diniz na live de Matheus Lira

O cantor acreano Matheus Lira usou suas redes sociais para agradecer a participação dos seus amigos e seguidoras na sua segunda live realizada no seu canal no Youtube.

Natural de Sena Madureira e residente em João Pessoas na Paraíba, o cantor realizou mais uma live solidaria em prol das famílias acreanas e também paraibanas neste final de semana.

De acordo com Matheus, até o dia 11 de junho será divulgado o valor em dinheiro da ‘vakkinha’ realizada em suas redes sociais, que você ainda pode ajudar pelo endereço desse link:

Durante a transmissão foram arrecadas cestas básicas para ambos estados, sendo 20 cestas doadas para famílias acreanas.

Com mais de 10 mil visualizações e 3 mil novos inscritos no canal, o acreano ainda emocionou a web com as participações do cantor Wesley Safadão e do empresário Cizinato Diniz, pai do saudoso cantor Gabriel Diniz.

Safadão participou da live do acreano fazendo o pedido da música ‘Não valeu’, um dos seus novos hit. O empresário Cizinato fez o pedido da canção ‘Teus olhos’, de autoria do filho Gabriel Diniz. Veja o recado do Safadão!

Assista a live completa do cantor Matheus Lira e suas participações especiais abaixo;

