Deracre garante R$ 43 milhões para ramais do Vale do Juruá, celebrando 150 dias de gestão

A presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Sula Ximenes, comemorou hoje a liberação de R$ 43 milhões destinados à recuperação dos ramais no Vale do Juruá. O anúncio ocorreu durante reunião no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), em Brasília, nesta sexta-feira (19), que marca os 150 dias de sua gestão à frente do órgão.

Os recursos, provenientes de um Contrato de Repasse de 2017, foram assegurados graças às tratativas lideradas pelo governador Gladson Cameli, o deputado federal Zezinho Barbary e a equipe do Deracre. Sula enfatizou a importância do trabalho coletivo para garantir o investimento tão necessário para a região.

“Estamos muito felizes com essa notícia. Nossos ramais foram bastante afetados este ano, e graças às tratativas do governador Gladson Cameli, do deputado federal Zezinho Barbary e da equipe do Deracre, conseguimos garantir a transferência desses recursos. Isso permitirá a continuidade do nosso trabalho, levando mais acesso a quem mais necessita”, declarou Sula.

Além da presidente Sula Ximenes e do deputado Zezinho Barbary, participaram da reunião Jailton, assessor técnico do Mapa; Júlio Martins, diretor de Planejamento e Expansão do Deracre; e Gina Maria Oliveira, chefe da Divisão de Convênios.

O deputado federal Zezinho Barbary também destacou a união de esforços que resultou na liberação dos recursos. “Essa é uma boa notícia para o nosso estado. Agradeço à equipe técnica do Deracre, à nossa presidente Sula Ximenes e ao governador Gladson Cameli, que têm lutado para que este momento pudesse acontecer. Estamos juntos, sempre buscando melhorias para o desenvolvimento do nosso estado”, afirmou Barbary.

Os recursos serão aplicados conforme novas metas de trabalho, oriundos de uma emenda de bancada dos parlamentares federais acreanos da legislatura passada, incluindo o então senador Gladson Cameli, agora governador do estado.