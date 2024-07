De acordo com a Band do Rio Grande do Sul, no dia da suposta doação milionária para ajudar as vítimas das enchentes no estado foi encontrado apenas um pix de R$ 100.

Na época, ele anunciou que ele e sua esposa, Gabriela Sousa, tomaram a decisão em conjunto de fazer a doação milionária. “A gente conversou bastante, e eu fiz uma escolha que não foi fácil, confesso para vocês, mas a gente fez essa escolha de coração. Decidi doar R$ 1 milhão para o Rio Grande do Sul. Mandei R$ 1 milhão para a vaquinha do meu parceiro Badin [Colono], que já estava em R$ 50 milhões”, disse ele.

Vale ressaltar que a esposa do comediante também é investigada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul por lavagem de cerca de R$ 2 milhões com rifas virtuais promovidas nas redes sociais. Recentemente ela foi presa por portar uma arma de uso exclusivo das Forças Armadas, sem registro.

Enquanto isso, o Ministério Público aponta que vai se manifestar do caso da doação de Nego Di depois que for feita uma análise dos documentos coletados durante o mandado de busca e apreensão feitos na casa do ex-BBB.