Chefe da Casa Civil Ribamar Trindade é hospitalizado com coronavírus no Santa Juliana

O chefe da Casa Civil do governo do Acre, Ribamar Trindade, testou positivo para coronavírus e se encontra neste momento no hospital particular Santa Juliana, em Rio Branco, para procedimentos médicos.

Segundo informações, o quadro de saúde dele é atípico. Não se sabe até o momento se o gestor ficará internado na unidade ligada à Diocese de Rio Branco. Mais informações em instantes.

