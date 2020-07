Ex-BBB Cacau deixa apê que dividia com Gleici Damasceno depois de um mês

Bombou nas redes sociais a informação de que a ex- BBB Maria Claudia Macêdo, a Cacau, contou em seu Instagram que não está mais dividindo o apartamento que dividia com a vencedora do BBB Gleici Damasceno. Ela conta que morou apenas um mês com a amiga.

“Me mudei para lá e só fiquei um mês. Daí começou a pandemia e desde março estou pagando o aluguel sem estar lá. Então, resolvi sair e estou só resolvendo essa logística com uma transportadora para recolher minhas coisas. Também estou muito acostumada a morar sozinha. Então, quando voltar a minha missão vai ser encontrar meu cantinho”, explicou.

Até o fechamento desta reportagem, Gleici não falou a respeito.

