Irmã de Neymar pode ter reatado namoro com Lucas Lima

Parece que a irmã do jogador Neymar Jr., Rafaella Santos, pode ter reatado o namoro com Lucas Lima, do Palmeiras.

Solteira desde o início do ano, quando terminou o relacionamento com Gabigol, Rafaella reaproximou-se do ‘ex’ durante o período de quarentena.

Segundo a jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Lucas é amigo de Neymar e teria passado o período de isolamento social na casa do cunhado.

Apesar dos rumores, em declarações à Revista Quem, a assessoria de Rafaella garantiu que ela está solteira e negou o relacionamento.

