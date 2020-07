Mais um índigena de Jordão com coronavírus é transferido para Rio Branco em estado grave

Uma aeronave do governo fez a remoção do indígena para a capital

Em menos de duas semanas, mais um indígena de 54 anos, diagnosticado com Coronavîrus apresentou pioras no quadro de saúde e precisou ser removido para a capital, Rio Branco nesta quarta-feira (1).

Segundo informações repassadas ao ContilNet, o senhor era da aldeia Kaxinawa e estava internado em uma unidade de saúde local.

PUBLICIDADE

O indígena que estava precisando de um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), acabou precisando ser removido por uma aeronave do governo à pedido da Secretaria de Saúde do Estado do Acre (Sesacre).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários