Município de Manoel Urbano, no interior, registra primeira morte por coronavírus

O município de Manoel Urbano, distante mais de 200 quilômetros de Rio Branco, registrou, na terça-feira (30), seu primeiro óbito por covid-19. Trata-se de um homem de 44 anos que deu entrada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) no dia 9 de junho e morreu no dia 18.

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) não informou se o paciente tinha alguma doença pré-existente que agravou o quadro de coronavírus. A informação do óbito consta no Boletim Epidemiológico da terça.

PUBLICIDADE

Apenas as isoladas por terra Jordão e Porto Walter ainda não perderam moradores para a covid-19, que já matou 365 acreanos em três meses e meio de pandemia. O total de infectados já passa dos 13 mil.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários