Na guilhotina: Gladson prepara lista recheada de comissionados para serem exonerados

Exonerações

O Palácio Rio Branco prepara um novo pacote de exonerações. Ainda são cargos ligados ao MDB e a partidos que não estão dispostos a seguir na cartilha. O governador Gladson Cameli garantiu começar a agir politicamente.

Aliados

A ideia é começar a tratar aliados como aliados e oposição como oposição. O que não tem sido digerido pelo Palácio Rio Branco é a possível aliança entre PSDB e MDB em Cruzeiro do Sul. Isso tem pesado na hora das assinaturas das exonerações.

Lados opostos

Dizem que o deputado estadual Roberto Duarte (MDB) e o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) já não sentam na mesma mesa para tomar café. Petecão teria sido o principal conselheiro de Duarte para descer a lenha no governo do Acre.

Dobradinha

Petecão teria garantido ainda, que a esposa, Marfisa Galvão, seria a vice de Roberto Duarte. Nenhuma das duas supostas garantias aconteceu e o pré-candidato emedebista, ainda despencou nas intenções de votos.

Cenário

Na última pesquisa feita em Tarauacá, registrada no Tribunal Regional Eleitoral, o advogado Junior Feitosa aparece com 21% das intenções de votos. Detalhe, ele sequer anunciou que é pré-candidato a prefeito.

Recall

Rodrigo Damasceno não comemorou muito os dados da pesquisa, segundo assessores, Damasceno tem recall eleitoral. Tanto que o tucano só perde para a atual prefeita Marilete Vitorino em rejeição, um dado nada empolgante.

Federal

O deputado estadual Jenilson Leite (PSB) vem apostando todas as fichas em uma boa publicidade. O médico está de olho nas eleições de 2020 onde disputará uma cadeira de deputado federal.

Fechando o cerco

A Polícia Federal continua fechando o cerco contra gestores que embarcaram na onda de empresários e ilicitudes praticadas nas compras do covid-19. O Ministério Público pediu a prisão do governador do Amazonas, Wilson Lima. A Justiça negou.

Off-Label

Tem prefeito no interior do Acre que não vem dormindo direito. Há boatos de desdobramentos da Operação Off-Label, alguns gestores tiveram comprovados repasses através de transferências bancárias nas investigações, principalmente, de licitações de remédios.

Vexame

Se a situação do Partido dos Trabalhadores era difícil, com a suspensão do fundo partidário ficou mais ainda. O partido terá que devolver mais de meio milhão de reais.

Lista negra

Deve sair a qualquer momento a lista negra do Tribunal de Contas do Estado e da União, tornando vários pré-candidatos inelegíveis. A lista acaba com muitos planos de quem se esqueceu dos ilícitos praticados.

Alto Acre

As cidades de Epitaciolândia e Brasileia estão em festa nesse final de semana. No dia 3 de Julho, comemorações virtuais marcam o aniversário da cidade de Brasileia. A prefeita Fernanda Hassem é puro sorrisos.

Sem adversário

O peso das operações federais na região foi tão grande que a oposição em Brasileia ainda encontra sérias dificuldades para formar uma chapa capaz de competir com Fernanda Hassem.

Alan Rick

O deputado federal Alan Rick (DEM-AC) mantém sua postura em defesa de trabalho dos médicos brasileiros formados no exterior. Hoje ele voltou a se manifestar a favor da categoria, lamentando a decisão judicial.

Mais recursos

A deputada Vanda Milani (SD-AC) anunciou mais R$ 3 milhões em empenhos para cinco cidades do estado. Rio Branco foi beneficiada com R$ 1,3 milhão. A área de esportes e lazer será impulsionada com a liberação dos recursos.

