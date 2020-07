Tarauacá inicia reabertura gradual das atividades com medidas de segurança

A região está classificada na cor laranja e prevê a reabertura com cautela

A prefeita Marilete Vitorino (PSD) anunciou um decreto autorizando a reabertura gradual do comércio na cidade de Tarauacá, a partir de amanhã, quarta-feira (8), com o retorno do funcionamento de alguns setores, como salões de beleza e lojas de móveis e eletrodomésticos, hotéis e eventos religiosos.

Na reunião de segunda-feira (6), a região foi incluída na zona laranja do ‘Plano Convivo sem Covid’, do governo estadual, de flexibilização e retomada da economia. Com Isso, Marilete tomou essa decisão.

No decreto, estão previstos a reabertura de lojas de móveis, de materiais de construções, bares, restaurantes, escritórios, salão de beleza, hotéis, motéis e similares, comércio de rua e ambulantes, malharias, etc. Todas esses setores deverão utilizar os equipamentos de EPIs e álcool em gel.

