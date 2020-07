Tião Fonseca é exonerado da chefia do Depasa e Gladson faz outras mudanças no órgão

Para o cargo de Diretor Administrativo, o chefe do executivo nomeou o ex-vereador Luiz Anute dos Santos

A partir desta segunda-feira (6), o presidente do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) não é mais Tião Fonseca.

Ele foi exonerado do cargo, na manhã desta segunda-feira (6) pelo governador Gladson Cameli. O anúncio foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

PUBLICIDADE

Luiz Felipe Aragão Werklaengh, que era do setor administrativo do órgão, é quem deve assumir o cargo. Mamede Arudá Bucar assumirá o cargo que era de Luiz.

Para o cargo de Diretor Administrativo, o chefe do executivo nomeou o ex-vereador Luiz Anute dos Santos.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários