Tigre mata cuidadora na frente de visitantes em zoológico

Na tarde deste sábado (4), uma funcionária do zoológico de Zurique , cidade localizada na Suíça, acabou sendo morta por um tigre siberiano. A tragédia foi presenciada por visitantes que passavam pelo local.

Segundo informações da agência de notícias DW, as pessoas que assistiram ao ataque do tigre chegaram a pedir socorro, mas a mulher de 55 anos, que trabalhava como cuidadora dos animais do zoo, acabou não resistindo aos ferimentos e morreu.

Ainda de acordo com a publicação, o tigre é uma fêmea de nome Irina e que nasceu no zoológico de Odense, na Dinamarca. Até o ataque que vitimou a cuidadora, nunca havia apresentado qualquer tipo de comportamento agressivo.

Agora, as autoridades, que já estiveram no local do incidente, devem iniciar uma investigação para entender o motivo da presença da cuidadora no recinto dos tigres.

