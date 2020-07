Vanda Milani garante R$ 5,6 milhões para reformas de hospitais e combate ao covid-19 no Acre

A deputada federal Vanda Milani empenhou junto ao Ministério da Saúde recursos destinados ao Acre no valor de R$ 5,6 milhões. Essas emendas irão beneficiar vinte e dois municípios do estado que enfrentam a fase mais aguda da pandemia e necessitam de investimentos na área.

“Os recursos que conseguimos empenhar, a maioria já na conta do estado e dos municípios, possibilitam estratégias de enfrentamento do Covid-19, podem ser usados nas ações de manutenção dos hospitais para atendimentos da atenção básica e na média e alta complexidade”, garantiu a deputada.

Um dos projetos mais importantes desenvolvidos no estado, o Saúde Itinerante, recebeu R$ 400 mil para sua execução em 2020. Outra atenção especial dada pela deputada foram as ações de combate ao câncer. O Hospital do Amor em Rio Branco já conta com os recursos de R$ 450 mil.

Preocupada com o avanço da pandemia covid-19 nas cidades interioranas, Vanda Milani destinou recursos para reformas e estruturação das unidades hospitalares beneficiando cidades isoladas como Marechal Thaumaturgo e municípios estratégicos como Senador Guiomard e Xapuri. O Juruá também foi contemplado com o aporte de recursos.

“Trabalhamos junto ao governo federal, apoiando o governo do Acre, para melhorar as condições básicas de atendimento a saúde, proporcionando uma melhora na qualidade dos serviços. É necessário fornecer aos pacientes um atendimento mais humanizado, o que não muitas vezes não é possível devido à precariedade”, destaca a líder do Solidariedade.

Marechal Thaumaturgo é exemplo do esforço da deputada ao atendimento humanizado. A Unidade da Família, único atendimento de saúde pública do município será totalmente reformada. O município já recebeu R$ 299 mil do PAB para manutenção das unidades básicas de saúde. Dia 3 de Julho, foi empenhado R$ 1 milhão para reforma da Unidade da Família.

Xapuri, na regional do Alto Acre, além de receber R$ 299 mil para atenção básica, teve o Hospital Geral contemplado com R$ 350 mil para reforma. No Baixo Acre, a deputada destinou recursos na ordem de R$ 500 mil para reforma do Hospital Ary Rodrigues que deve se tornar referência na região. A unidade recebe pacientes dos municípios de Capixaba, Plácido de Castro e Acrelândia e até bolivianos instalados nas regiões de fronteiras.

Com uma preocupação constante voltada para essa área, principalmente durante a crise de saúde causada pela pandemia que avança no Acre, a deputada Vanda Milani tem trabalhado intensamente para liberar recursos que desenvolvam ações contínuas de melhoria nas condições de trabalho dos profissionais, o que consequentemente, evolui o atendimento aos pacientes.

