Wherles Rocha diz que descontentamento com PSDB nacional motivou troca de sigla

Vice-governador garantiu que não vai fazer do seu novo partido um puxadinho do PSDB

O vice-governador Wherles Rocha afirmou, em entrevista à TV Rio Branco na tarde desta sexta-feira (3), que agora está “de corpo e alma” no PSL. O até ontem tucano se filiou ao ex-partido do presidente Jair Bolsonaro na noite desta quinta (2), pondo fim a uma peleja que durou duas semanas.

No bate-papo, Major Rocha reforçou que já tinha vontade de ir para o PSL desde o início do governo Temer, quando o PSDB se aliou ao emedebista, o que desagradou vários quadros tucanos, inclusive ele.

PUBLICIDADE

“Todas aquelas denúncias envolvendo o Aécio Neves também foram uma decepção, especialmente porque o partido não teve uma postura dura com ele”.

Segundo o vice-governador, a polêmica sobre sua entrada no PSL foi resultado de problema de comunicação. “Muita gente achou que eu estava indo tomar o partido. Mas eu garanto que não seremos um puxadinho do PSDB. Vamos trabalhar juntos para eleger uma boa bancada de vereadores”.

Rocha acredita que sua aproximação com a militância da legenda vai acontecer com o tempo. Ele elogiou o esforço do presidente regional do PSL, Pedro Valério, em fortalecer o partido no Acre. “Fez um grande trabalho. De fato o PSL tem uma militância ideológica muito importante”.

Por fim, ele afirmou respeitar a decisão do ex-pré-candidato a prefeito de Rio Branco pelo PSL, Fernando Zamora, que deixou o partido após ser incentivado a se retirar da disputa. “Infelizmente foi uma pré-candidatura que não decolou”, disse Rocha, que, enquanto presidente da executiva municipal da sigla, deve levá-la a apoiar o tucano Minoru Kinpara para a prefeitura de Rio Branco.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários