Segundo o levantamento, 35% dos Rubro-Negros avaliaram a arbitragem brasileira como positiva. Já os torcedores do Timão possuem 34% de aprovação, empatados com a torcida do Bahia.

Apesar das avaliações positivas, nenhum dos times citados possui mais de 50% de aprovação à arbitragem nacional. Do outro lado do espectro, Santos e Botafogo são os times que pior avaliaram a atuação de juízes brasileiros, com 11 e 10% de aprovação respectivamente. Confira o ranking completo: Flamengo – 35%

Corinthians e Bahia – 34%

Palmeiras – 33%

Internacional e São Paulo – 32%

Cruzeiro – 30%

Grêmio e Atlético – 27%

Sport – 26%

Vasco – 25%

Santos – 11%

Botafogo – 10%