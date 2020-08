Vídeo: Ambulância do Samu tomba após bater em outro veículo, em Rio Branco

Uma ambulância de atendimento a pacientes do município de Extrema, do estado de Rondônia, acabou tombando após colisão com outro veículo, na manhã deste domingo (23), na Rua José de Melo, no Bairro Bosque, na região Central de Rio Branco.

Segundo informações do motorista, a ambulância estava transferindo uma paciente de Extrema ao pronto-socorro de Rio Branco. Ao cruzar a Avenida Ceará, um carro modelo Tiguan acabou colidindo na lateral da ambulância, fazendo com que a viatura tombasse na pista.

Segundo uma testemunha que presenciou o acidente, o sinal estava aberto para o carro, quando a ambulância cruzou a frente do veículo. Como o acidente aconteceu a poucos metros da base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), as equipes prestaram atendimento ao paciente que vinha no interior da ambulância e conduziu aí PS em estado de saúde estável.

Os equipamentos que estava na ambulância tombada foram levados para a base do Samu, que deu auxílio a equipe que se envolveu no acidente. Agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) isolaram a área do acidente para os trabalhos da perícia. Após os procedimentos, a ambulância foi levada ao pátio do Detran.

